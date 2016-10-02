Türkiye’nin en lezzetli üzümlerinin yetiştirildiği Karabalçık Mahallesi’nde düzenlenen ‘Üzüm Festivali’ne Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdullah Karadağ, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, belediye başkan yardımcıları ve mahalle sakinleri katıldı. Festival Mehter Takımı’nın gösterisi ile başlarken, kılıç-kalkan ekibi ve Osmangazi Halk Dansları Topluluğu üyeleri de sergiledikleri dans ve gösterilerle festivale renk kattı.

Jürinin, hastalıklardan arı olup olmadıkları, irilik, homojen olup olmadıkları, tadı ve görünüşü yönünden değerlendirmeye tabi tuttuğu yarışma sonunda birinci Ziya Ateş isimli üretici olurken, ikinci Hasan Özek, üçüncü ise Tuğçe Yukuş oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Karabalçık, yetiştirdiği tarım ürünleriyle Bursa’yı ve Türkiye’yi birbirinden güzel lezzetlerle buluşturan önemli bir mahallemiz. Karabalçık’ta 25 farklı üzüm türü yetiştiriliyor. Hasat döneminde de bu lezzetli ürünün festivalini düzenliyoruz. Aynı üzüm fidanlarını başka bir bölgeye eksek bu lezzeti yakalayamayız. Karabalçık’ın toprağı ve bölge insanının sevgisini katarak yetiştirmesi bu üzümleri bu kadar lezzetli yapıyor" dedi.

"Hemşehrilerimiz için yeni sosyal alanlar oluşturuyoruz"

Osmangazi Belediyesi olarak köylerde yaşayan vatandaşların ürünlerini tanıtması ve pazarlaması noktasında katkı koymaya çalıştıklarını belirten Başkan Dündar, "Uludağ eteklerinde yer alan köylerimize destek olmak amacıyla ceviz fidanları dağıttık. Köylerimize düğün salonları, çok amaçlı salonlar, meydanlar yaparak hemşehrilerimiz için yeni sosyal alanlar oluşturuyoruz. Her köyümüze park ve spor alanı yapıyoruz. Bu yıl Karabalçık köyümüze de 4 bin 680 metrekare park ve spor alanı yaptık. Fitness alanı, yürüyüş yolları, yeşil alanı ile mahallemiz için yeni bir sosyal alan oldu. Ayrıca Karabalçık İlkokulunun da çevre düzenlemesini yaparak, oyun alanı oluşturarak yeni eğitim ve öğretim yılına hazırladık. 2013 yılında Karabalçık köyümüzün bir tarihi mirasını ayağa kaldırmış, tarihi hamamı restore ederek mahallemizin hizmetine sunmuştuk" dedi.

Köylerde yapılan ve yapmayı planladıkları çalışmalar hakkındada bilgiler veren Başkan Dündar, "Ova köylerindeki vatandaşlarımızın ürünlerini pazarlayabilmesi amacıyla Armutköy’de ‘Üretici Pazarı’ projemizi hayata geçirdik. Çiftçilerimiz yetiştirdikleri ürünleri burada 12 ay boyunca satabilecek. Aynı bölgede bir de soğuk hava deposu inşa edeceğiz. Bölgedeki tarımı canlandırmak ve üreticimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde köylerimizdeki meydanlara led ekranlar koyacağız. Bu ekranlarda Ziraat Odası tarafından hazırlanan bilgilendirme filmleri gösterilecek. Bu filmlerde çiftçilerimize ürünlerini nasıl daha verimli yetiştirmeleri ve ilaçlama yaparken nelere dikkat etmeleri noktasında bilgilendirmeler yapılacak. Çiftçilerimiz aynı zamanda tarımdaki yenilikleri de bu ekranlardan takip edebilecekler. Bu tür etkinliklerle hem köylerimizi hem de şehrimizi koruyarak ve geliştirerek geleceğe aktarmanın planlarını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

