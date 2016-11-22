Edinilen bilgilere göre olay, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç köyünde gece 11 sularında meydana geldi. Gece saatlerinde çıkan yangını çevrede bulunan komşular fark ederek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdükten sonra evde yaptıkları incelemede Ferhat Demir'in yanarak tanınmaz hale gelen cansız bedenini buldu. Evde yalnız yaşayan Ferhat Demir'in köye çalışmak için geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından yangının kesin sebebi ortaya çıkacak. Yangını saniye saniye kameraya çeken bir mahalleli Ferhat Demir'i en son akşam gördüğünü söyledi. Küle dönen evden çıkarılan Ferhat Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı.