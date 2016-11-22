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Bursa’da yaşlı adam feci şekilde yanarak can verdi

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç köyünde bir gecekonduda çıkan yangından kaçamayan 56 yaşındaki Ferhat Demir yanarak can verdi.

Bursada yaşlı adam feci şekilde yanarak can verdi

22 Kasım 2016 06:59
Bursa’da yaşlı adam feci şekilde yanarak can verdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yenikaraağaç köyünde gece 11 sularında meydana geldi. Gece saatlerinde çıkan yangını çevrede bulunan komşular fark ederek itfaiye ekiplerini aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdükten sonra evde yaptıkları incelemede Ferhat Demir'in yanarak tanınmaz hale gelen cansız bedenini buldu. Evde yalnız yaşayan Ferhat Demir'in köye çalışmak için geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinin ardından yangının kesin sebebi ortaya çıkacak. Yangını saniye saniye kameraya çeken bir mahalleli Ferhat Demir'i en son akşam gördüğünü söyledi. Küle dönen evden çıkarılan Ferhat Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ekipler yangın ile ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler: bursa yangın ölüm, yangın, yaşlı adam


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