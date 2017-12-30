Bursa’da yılbaşı öncesi DEAŞ operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, yılbaşı öncesi alınan tedbirler kapsamında yol kontrol noktalarındaki arama faaliyetlerini ve operasyonlarını sürdürüyor. Osmangazi ilçesinde DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu öne sürülen 3 şüpheliye yönelik olarak 2 ayrı hedefe operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlar sonucu, şüphelilerin evlerinde dijital materyaller ve birçok örgütsel kitap ve dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Yıldırım’da ise sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanarak çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Gürsu’da da sosyal medya üzerinden DHKP-C örgüt propagandası yapan 1 şüpheli yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.