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Bursa'da yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: 1 ölü 10 yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolcu otobüsüyle otobanda manevra yapan TIR'ın çarpışması sonucu bir kişi öldü 10 kişi yaralandı.

Bursada yolcu otobüsü TIRla çarpıştı: 1 ölü 10 yaralı

03 Kasım 2017 08:58

Alınan bilgiye göre, İstanbul Bursa otobanı Kurtul Mevkisi'ndeki kaza saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Yalova istikametine seyreden Rüstem Özçakır idaresindeki 03 NE 835 plakalı TIR yol tamir kısmında manevra yaptığı esnada İsmail Bildi'nin kullandığı Kamil Koç firmasına ait 10 VZ 026 plakalı otobüsle çarpıştı. Kaza sonrası otobüs yan yatarken, sürücü İsmail Bildi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yalaranan 10 kişiden 5'i Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, diğer 5 yaralı Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaza ile alakalı soruşturma devam ediyor. 

Hurşit Topal
 

Etiketler: bursa, kaza

 

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