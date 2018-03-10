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Bursa'da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

Bursa’da turistik geziye gelen 100 civarındaki öğrenci aynı anda Tophane Yokuşu'nda yürüyen merdivene binince, ters yöne hareket eden sistem 7'si öğrenci 8 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Bursada yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

10 Mart 2018 12:34
Bursa'da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ankara İMKB Ortaokulu öğrencileri tarihi gezi için Bursa'ya geldi.
İddiaya göre, öğrenci ve velilerden oluşan 100 kişilik grup yürüyen merdivenler ile Çakırhamam'dan Osmangazi türbesinin bulunduğu Tophane Yokuşu'na çıkmak istedi. 

Yukarı çıkan merdivenin birden ters yöne hareket etmesi ile dengelerini kaybederek düşen öğrencilerden Pınar Dönmez, Zeynep Sude Akbaş, Damla Nur Akkuş, Cengiz Han Perçin, Selen Gündoğdu, Sümeyye Merve Kılıç, Emre Ali Fidan ile bir öğrenci velisi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralılara müdahale ederek çevre hastanelere götürdü. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı. 

Okul gezisini koordine eden öğretmenlerden Selma Özbek, merdivenlerden yukarıya çıkarken birden ters yöne çalıştığını dile getirerek, “O anlar çığlık kıyametti. Düşen çocukları "ayakları sıkışmasın" diye çektik ama veliler düşünce onları kaldıramadık. Üst üste önümüze yığıldılar. Bu esnada çocuklar da düştü. "Çocuklara bir şey olacak" diye çok kaygılandık. Çünkü hepsinin sorumluluğu var üzerimizde" diye konuştu.
Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yürüyen merdiven ise kaza sebebiyle kapatıldı.  

Etiketler: bursa, yürüyen merdiven

 

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