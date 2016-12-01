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Bursa’da zehir tacirlerine darbe

Bursa’da uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 136 kilo uyuşturucu esrar maddesi ile toplam 370 adet extacy tablet ele geçirildi.

Bursada zehir tacirlerine darbe

01 Aralık 2016 15:21

Şüpheli olarak gözaltına alınan 3 kişi ise adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu ile mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi Tezcan Sokak Arslantaş İş Merkezi kalorifer dairesinde ve 16 NH plakalı araçta yapılan aramada toplamda 136 kilo 475 gram uyuşturucu esrar maddesi ve 370 adet uyuşturucu tablet ele geçirildi. E.K., F.S. ve R.Y. isimli şahıslar bugün gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken, “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan düzenlenen tahkikat evrakı ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Etiketler: bursa operasyon, zehir tacirleri


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