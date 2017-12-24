Diğer
Kategoriler

Bursa’da zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bursada zincirleme kaza: 2 ölü, 8 yaralı

24 Aralık 2017 14:14

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-İzmir Karayolu Karacabey Çingençeşme mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir istikametine seyreden Turgay B. (37) yönetimindeki 16 NTA 10 plakalı otomobil ıslak yolda kayarak kontrolden çıktı. Orta bariyerlere çarpıp yol ortasında kalan otomobile arkadan gelen otomobiller de çarpınca zincirleme kaza meydana geldi. Yağışlı havanın da etkisiyle 5 aracın birbirine girdiği kazada karayolu adeta savaş alanına döndü. Kaza sonucu 10 kişi yaralanırken, olay yerine gelen ambulanslarla Bursa ve Karacabey’deki hastanelere sevk edilen yaralılardan Ayşe Gür (64) ve Hüseyin Baran (55) kurtarılamadı.

Kaza sebebiyle Bursa - Karacabey yolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanabildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yasin Keskin

Etiketler: bursa, kaza

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç