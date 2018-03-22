Bursa’da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaza, İzmir-Bursa kara yolunun ilçesi yakınlarında meydana geldi. İzmir yönünden Bursa istikametine seyreden Mustafa B. (44) idaresindeki 09 HA 215 plakalı kamyonet, önünde seyreden Gürsel A.(57) idaresindeki 16 HBR 07 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, önünde seyreden Osman K. idaresindeki 26 GR 526 plakalı TIR'a çarptı. 3 aracın karıştığı trafik kazasında kamyonet sürücüsü Mustafa B., minibüs şoförü Gürsel A. ile minibüste bulunan yolcular Gülay Ç. (50), Fatma Ç. (19), Fatih K. (33) ve Selin U. (21) yaralandı.
Ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Yasin Keskin