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Bursa’da zincirleme kaza kamerada

Bursa’da 9 aracın karıştığı zincirlemeye trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursada zincirleme kaza kamerada

14 Ocak 2018 06:31
Bursa’da zincirleme kaza kamerada - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Bursa istikametine gelen Hüseyin Demir (30) idaresindeki 16 STM 35 plakalı otomobil, Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı Metro İstasyonu yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek Hakan Akova yönetimindeki 16 RM 1923 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Demir'in aracı, yol kenarındaki park halinde bulunan 7 araca çarptı. Kazada Hakan Akova hafif yaralanırken Demir'in aracındaki Aytaç Öner (39) ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öner'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazada hafif yaralanan Hakan Akova, Hüseyin Demir idaresindeki aracın kendisini geçmeye çalışırken arkadan çarptığını söyledi. Akova, “'Sol taraftaki Duaçınarı Metro istasyonunun duvarına çarptıktan sonra durabildim. Bu sıradan diğer aracın park halindeki araçlara çarpması sonucu birçok araçta hasar oluştu. Aracımda çocuklarım ve eşim vardı. Emniyet kemeri taktığımız için çok şükür bir sıkıntı olmadı. Burunları dahi kanamadı. Sadece bende çarpmanın etkisiyle boynumda bir zedelenme oldu, incindi. Benim hızım yaklaşık 50-60 kilometreydi” dedi. 

Etiketler: bursa

 

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