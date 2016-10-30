Bursa Atıcılar Sahasında oynanan maçın ilk yarısının bitimiyle taraftarların birbirleri aleyhine slogan atarak pet şişe ve taş atamasının ardından olaylar çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Maçın sonlarına doğru tekrar birbirleri aleyhinde tezahürat yapan iki takım taraftarları maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha dışında birbirlerine saldırdı.

Taş, sopa, şişe ve döner bıçaklarıyla saldıran iki takım taraftarları çok sayıda aracın camlarının kırılmasına sebep oldu. Olaylara TOMA ile müdahale eden çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarlarını ayırdı. Otobüslere bindirilip gönderilen Yalovaspor taraftarına yol güzergahında taşlarla saldıran Bursa Zaferspor taraftarları otobüsün camlarını kırdı. Çıkan olaylarda iki Yalovaspor taraftarı yaralandı.

Olaylara müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Yalovaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere şehir çıkışına kadar eşlik etti.

Burak Türker - Yusuf Ali Arslan

BURSA