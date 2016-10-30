Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bursa’daki amatör küme maçında olaylar çıktı

Bursa’daki amatör küme maçında olaylar çıktı

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Yalovaspor ile Bursa Zaferspor'un Bursa'da oynanan maçında olaylar çıktı.

Bursadaki amatör küme maçında olaylar çıktı

30 Ekim 2016 16:23

Bursa Atıcılar Sahasında oynanan maçın ilk yarısının bitimiyle taraftarların birbirleri aleyhine slogan atarak pet şişe ve taş atamasının ardından olaylar çıktı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet ekibi müdahale etti. Maçın sonlarına doğru tekrar birbirleri aleyhinde tezahürat yapan iki takım taraftarları maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha dışında birbirlerine saldırdı.

Taş, sopa, şişe ve döner bıçaklarıyla saldıran iki takım taraftarları çok sayıda aracın camlarının kırılmasına sebep oldu. Olaylara TOMA ile müdahale eden çevik kuvvet ekipleri iki takım taraftarlarını ayırdı. Otobüslere bindirilip gönderilen Yalovaspor taraftarına yol güzergahında taşlarla saldıran Bursa Zaferspor taraftarları otobüsün camlarını kırdı. Çıkan olaylarda iki Yalovaspor taraftarı yaralandı. 

Olaylara müdahale eden çevik kuvvet ekipleri Yalovaspor taraftarlarını taşıyan otobüslere şehir çıkışına kadar eşlik etti. 

Burak Türker - Yusuf Ali Arslan
BURSA 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!