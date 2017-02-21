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Bursa'daki darbe girişimi davası başladı

Bursa’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan sözde Bursa Sıkıyönetim Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ve 14 sanığın yargılanmasına başlandı.


21 Şubat 2017 14:47

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye genelinde hakkında ilk gözaltı kararı verilen Albay Yurdakul Akkuş ve 11'i tutuklu toplam 15 sanık ilk kez 8. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Haklarında “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyetini Hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs”, “silahlı terör örgütü kurma, yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istenen 15 sanıktan 4’ü ifade verdi.

2 gün sürecek yargılama sürecinde ilk olarak ifade veren Teğmen Ali C., “Ben dışarıdaydım. 23.00 sıralarından telefonum çaldı. Benim aklıma olumsuz bir şey gelmedi. Daha sonra ilçe jandarmaya geldim. Yurdakul Akkuş da Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığına geldi.

Bana herhangi bir şey sormadı. Daha sonra polisler geldiğinde Yurdakul Akkuş, içeri alınmaması talimatını verdi. Polisler ile nizamiye personeli tartışıyordu. Jandarma personeline içeriye girmesini söyledim. Ben polislere komutanın konuşmak istemediğini söyledim. Ben başsavcı ve valinin talimatını polisler bana söylemedi. Ben farklı bir olay olacağını düşündüm. Karışıklığın önlenmesi için tekrar komutana söylemek için içeriye girdiğimde polisler arkamdan geldi. Albay o sırada gözaltına alındı. Ben de hiçbir müdahalede bulunmadım” dedi.

Ayrıca ifade veren Kemal Ş., Ali Y. ve Ayhan Ş., FETÖ ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını ve askeri emir komuta zinciri dahilinde üstlerinden emir aldıklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, alınan 4 ifadenin ardından duruşmaya ara verdi. Sanıkların, öğleden sonra ifadelerinin alınması devam edecek.

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: Albay Yurdakul, bursa, dava


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