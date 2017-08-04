Bursa'daki FETÖ/PDY davası

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY davasına tutuklu sanıklar eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam, eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar K.B, F.Ö, A.M.A. ve Y.Y. ile avukatları katıldı. "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör örgütüne üye olmak ve 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından yargılanan sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un yargılandığı davada tutuksuz sanık olan F.K, örgütün sözde Bursa imamı Cansun Sarıyıldız'ın babası R.K'dan okul yaptırmak için yüklü miktarda para istediğini, okula onun adını vereceklerini söylediğini, babasının da kabul ettiğini söyledi.

Yargılandığı davada tutuklanıp 3 ay cezaevinde yattıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanıp tahliye olan F.K, mahkeme başkanı Yaşar Sarcan'ın, "FETÖ sizden hiç bağış ya da himmet adı altında para istedi mi?" sorusuna, "Cansun ayda bir babamın yanına gelirdi fabrikaya, himmet adı altında para istemeye, babam da bağış yapardı. Benden de para istediği olmuştur" cevabını verdi.

"Vali biz, il emniyet müdürü biz..."

F.K, ayrıca iddianamede de geçen örgütün sözde imamı Sarıyıldız'ın "Vali biz, il emniyet müdürü biz, başsavcı biz, vergi dairesi başkanı biziz" dediği iddialarına cevaben de şunları söyledi:

"Cansun Sarıyıldız geldi 2013'te elinde bir listeyle, babamdan para istedi. Babam da okulun zaten eğitim öğretim verdiğini, daha fazla para veremeyeceğini söyleyip para vermeyince bana geldi. 'Bu işlerde çekinilecek bir şey yok, Vali biz, il emniyet müdürü biz, başsavcı biz, vergi dairesi başkanı biziz.' dedi. Sonra benim şahsımdan para istedi. Ben bunu tehdit gibi, şantaj gibi algıladım. Soruşturma yapıldığında düzenlenen vergi uzlaşma komisyonundaki belgeler incelendiğinde, örgüte yakın isimler de ortaya çıkacaktır. Bu hususlar iş çevrelerinde konuşulan konulardır."

Kendisinin suçsuz olduğunu ileri süren tutuklu sanık Ali Osman Kahya ise, "İlk duruşmada da söylemiştim evimde bulunan, Gülen'in bana yazdığı iddia edilen not benim değil, bu bir komplodur. Gülen'in yazı örneklerini talep ediyorum" dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, bu konuda resmi kurumlarda bulunan Gülen'e ait yazı örneklerinin ellerine ulaştığını, gerekli incelemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti.

Mahkeme heyeti 4 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.