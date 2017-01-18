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Bursa’daki grev ertelendi

Bursa’da Asil Çelik ile Birleşik Metal-İş arasında süren TİS görüşmelerinde uzlaşma olmaması sebebiyle Asil Çelik işçilerinin grevi ertelendi.

Bursadaki grev ertelendi

18 Ocak 2017 10:05

Metal İşçileri Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu kararı ile "Milli güvenliği ve genel sağlığı bozucu nitelikte" gerekçesiyle grev 60 gün ertelendi. MİB, açıklamasında "Grev işçilerin sermaye karşısında en temel hakkıdır. Asil Çelik işçilerini grevlerini sahiplenmeye çağırıyoruz! Fiili meşru mücadele örülmeli, grev yasağına karşı tok bir cevap verilmelidir" ifadeleri kullanıldı.

Asil Çelik önünde jandarma ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görülürken, Çok sayıda emekçi fabrika önünde bir araya geldi. İşçiler, yapılan açıklamalardan sonra sendika odası önünde toplandı. 

Etiketler: bursa, ertelenme, grev


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