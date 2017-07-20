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Bursa'daki kadın cinayetinde yeni gelişme

Bursa’da 26 yaşındaki Dilek Bozal'ın öldürüldüğü gece bindiği arabayı kullanan şahıs yakalandı.

Bursadaki kadın cinayetinde yeni gelişme

20 Temmuz 2017 13:14

Bursa’da bacağından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede kan kaybından ölen 26 yaşındaki Dilek Bozal'ın öldürüldüğü gece bindiği aracı kullanan şahıs yakalandı. Bozal'ı yaraladıktan sonra hastaneye götüren aracın şoförü olan Y.K, merkez Yıldırım ilçesinde polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Hastaneye götüren araçtaki şahısların güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan Y.K'ın 5 ayrı suçtan araması ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Y.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 

İdris Altun

Etiketler: bursa, kadın cinayeti


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