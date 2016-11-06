Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Bursa’nın merkez ilçesi Osmangazi'de meydana gelen kazada İzmir istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takla atan araç, karşı şeride geçerek durabildi. 16 DT 395 plakalı araç kullanılamayacak hale gelirken, 35 yaşındaki sürücü H.T. yaralandı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alınırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Kazadan son anda kurtulduğunu belirten bir vatandaş ise, "Araç refüje çarparak üzerimizden uçtu. Yaklaşık 3 metre havalandı. Ben aracın altını gördüm. Her şey bir anda oldu" dedi.

Zafer Peker

BURSA