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Bursa'daki kazada iki genç ölümden döndü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kamyonetin arkadan çarptığı otomobildeki 2 kişi ölümden döndü.


07 Kasım 2016 12:25

Olay Yeniköy yolu üzerinde bulunan Çevre Dönüşüm Sistemleri fabrbikası önünde meydana geldi. Faruk Bilgin (27) ve Şaban Ceylan'ın (23) içerisinde bulunduğu 16 RGB plakalı otomobil, fabrikanın önünde bulunan park alanına girmek istedi. Önündeki aracın dönüş sinyalini fark etmeyen 16 VY 057 plakalı kamyonet sürücüsü Mustafa Cengiz (23) otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil daha sonra telefon direğine çarparak durabildi. Kazada Bilgin ve Ceylan hafif yaralandı. İki genç kontrol amaçlı 112 ambulansı ile Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen iki genç yapılan müdahale ve tetkiklerin arından taburcu edildi. Orhangazi Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza sonrasında kullanılmaz hale gelen otomobil otoparka çekildi. 

Musa Öztürk

Etiketler: bursa, kaza, ölümden dönme


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