Bursa'daki patlamanın sebebi buhar sıkışması

Gürsu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gökkuşağı iplik boyahanesinde yaşanan patlamada boyahane sahibi Şükrü Demir'in 37 yaşındaki oğlu Yavuz Demir de hayatını kaybederken, kızı Nurefşan Makas'ta yaralandı. Gözaltına alınan iş yeri sahibi ve iş yerinin kadın güvenlik uzmanı tutuklandı.

6 barlık kazanın buhar sıkışması neticesi infilak ettiği ortaya çıktı. İddiaya göre 9 işçinin görev yaptığı bölümde bulunan dev kazan susuz kaldı. Sensör veya pompalardaki arıza sebebiyle suyun tamamen bittiği anlaşılmayınca yanma işlemi devam etti ve boş kazan kızgın bir tencere haline geldi.

İhmaller zinciri faciaya davetiye çıkardı

İddiaya göre patlama eğitimsiz bir görevlinin sıcak kazana yeniden su basmaya çalışması neticesi yaşandı. Yaklaşık 1000 derecedeki sıcak gövdeye 100 derecedeki besi suyu girdiğinde adeta bir bomba haline gelerek şiddetle patladı. Patlamanın etkisiyle fabrika ve çevresindeki iş yerleri büyük zarar gördü. Uzmanlar, herhangi bir sebeple susuz kalmış kazana su verilemeyeceğini, aspretör ve vantilatör yardımı ile gövde besi suyu sıcaklığına kadar soğutulup, sıcaklık eşitlendiğinde gövdeye su verilmesi gerektiğini söyledi.

Patlama riskine karşı üzeri eternit çatı olması gereken 6 barlık buhar kazanının üzerine beton kat çıkıldığı tespit edildi. Patlama sırasında ortaya çıkan basıncın yukarıdan çıkacak yer bulamayınca fabrikanın içine yayıldığı belirtildi.