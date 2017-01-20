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Bursa'daki silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı

Bursa'da otomobillerinden inip silahlı kavgaya tutuşan ve görüntüleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen 3 kişi, adam öldürmeye teşebbüs suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bursadaki silahlı çatışmanın zanlıları tutuklandı

20 Ocak 2017 11:29

Edinilen bilgiye göre, Namık Kemal Mahallesi'nde seyreden iki ayrı otomobildeki kişiler, bilinmeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. Otomobillerden inen 3 kişi bir anda silah ve pompalı tüfekleri çekip birbirine ateş etmeye başladı. Bir otomobilin etrafında sürekli dönerek birbirine ateş eden 3 kişi şans eseri silahlardan çıkan mermilerden isabet almadı. Bu anlar cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Film setlerini aratmayan görüntülerin yaşandığı olayın ardından iki otomobil de olay yerinden kaçarken, polis kısa süre sonra 16 AG 035 plakalı aracı Namık Kemal Mahallesi Gülen Sokak üzerinde durdurdu. Araçta bulunan R.A. isimli şahıs polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmek istenirken elindeki silahla polis ekiplerine de ateş etti. Şans eseri olaya müdahale eden polis ekipleri de yaralanmazken, silahtan çıkan kurşun cadde üzerindeki bir kuaför dükkanının camına isabet etti. Otomobilde yapılan aramada sahte 200 lira para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Polis çok geçmeden pompalı silah ile ateş eden S.Y. (32) ile diğer tabancalı İ.İ. (33) isimli kişiyi de gözaltına alarak olayla ilgili tahkikat başlattı. Zanlıların aralarında kız meselesi ve alacak verecek meseleleri yüzünden husumet bulunduğu öğrenildi.

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan adliyeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı. 


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