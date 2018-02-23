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Bursa'daki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

Bursa'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Bursadaki uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

23 Şubat 2018 18:45

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yıldırım'a bağlı Arabayatağı ve Ulus mahallelerinde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Çok sayıda polis memurunun katıldığı baskında 105 gram metamfetamin, bir adet smith vesson tabanca, 1 adet 6,35 ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet hassas terazi ve 1 adet metamfetamin aparatı ele geçirildi. E.K., Ö.G., M.S. ve A.A. isimli 4 şahıs yakalandı.

Narkotik polisi tarafından yapılan bir diğer operasyonda ise U.T. gözaltına alındı. Şahsın üzerini ve ikametini arayan polis 900 gram esrar ele geçirdi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4'ü tutuklanırken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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