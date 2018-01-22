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Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Bursa'da polis ekiplerinin düzenlediği üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 kişiden 3'ü tutuklandı.

Bursadaki uyuşturucu operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

22 Ocak 2018 12:01

Edinilen bilgiye göre, Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Osmangazi ilçesinde uyuşturucu satın almak ve bulundurmak suçundan gözaltına aldığı 6 kişinin üzerinde 58 gram metamfetamin ile ecstasy ele geçirdi. Şahıslara uyuşturucu maddeleri sattıkları tespit edilen M.B. ile cezaevi firarisi olan V.E.E. ise yapılan baskında evlerinde yakalandı. İkametlerde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan şeffaf kilitli poşet ele geçirildi.

Merkez Nilüfer ilçesinde durdurulan bir aracın içerisinde M.B., C.E. ve S.Y. isimli şahısların aracında yapılan aramalarda bir miktar esrar, bir miktar metamfetamin, ecstasy hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Yapılan diğer bir operasyonda ise, merkez Yıldırım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan E.D. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda 128 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şahıstan 6’sı hakkında uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma suçundan adli işlem yapılırken, M.B., E.D. ve V.E.E. ise uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Etiketler: bursa, uyuşturucu operasyonu

 

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