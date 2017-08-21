Diğer
Kategoriler

Bursa'daki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

Bursa’da ilaç gibi uyuşturucu siparişi alan ve bunu müşterilerine hediye paketleri halinde gönderen 14 kişiden 13'ü tutuklandı.

Bursadaki uyuşturucu operasyonunda 13 tutuklama

21 Ağustos 2017 17:35

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticari yapan şebekeyi çökertmek için harekete geçti. Yaklaşık 2 aylık teknik takibin ardından operasyonun startını veren ekipler, aralarında çete başının da olduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 10 kilogram bonzai, bir miktar esrar ve metamfetamin, 1 adet tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinin müşterileriyle aralarında şifreli konuştukları, müşterilerin uyuşturucu istemek için ‘100 veya 500 miligram ilaç lazım’ dediği öğrenildi. Hediye paketleri halinde uyuşturucuları müşterilerine gönderdikleri tespit edilen 14 kişiden 13'ü tutuklandı. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç