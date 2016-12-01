Akademi ve iş dünyasından 500 kişinin katıldığı konferansta, sürdürülebilir gelecek, marka olma, insana yatırım, enerji gibi konular görüştü. Uzman konukları ile 400 kişiyi ağırlayan konferans, Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp’ın konuşması ve KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay’ın video mesajı ile yapıldı. Konferansa olan yoğun ilginin, sürdürülebilirlik aktivitelerini geliştirmek yönünde büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Rapp, “Bizler, sürdürebilir bir gelecek adına her geçen gün daha fazla çalışıyor ve daha fazla sürdürülebilirlik gönüllüsüne ulaşıyoruz. Bu başarı ile gerek ekonomik gerekse sosyal ve çevresel alanda sürdürülebilirlik bilincinin arttığını görmek ve bu bilinç ile oluşan sürdürülebilirlik sinerjisi ile birlikte hareket etmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Elbay video mesajında, sürdürülebilirliğin iyi yönetilen şirketlerin günümüzdeki rehberi olduğuna dikkat çekti. “Sürdürülebilirlik çevrenin ve doğal kaynakların dengeli kullanımı ile gelecek nesillere sağlıklı bir dünya bırakacak şekilde ürün ve hizmetlerin sunulmasını hedefleyen bir modeldir. KalDer olarak bizler de çalışmalarımızda çevreyi, toplumsal ve etik değerlere hassas yaklaşımları önemsiyoruz” diye konuştu.

EFQM sürdürülebilirlik ve mükemmellik modelleri, sürdürülebilirlik gelecek için ekonomi ve iklim, inovasyon, kültürel sürdürülebilirlik gibi birçok konu ele alındı. Konferans konuşmacıları arasında yer alan STREAM İş Danışmanı ve EFQM Kıdemli Değerlendiricisi EmmanuelPerakis ile EY İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Yöneticisi Richard Betts sunumlarında EFQM mükemmellik modeli ve sürdürülebilirliğin bir arada ele alınmasının önemine değindi. Global çapta sürdürülebilirliğin her geçen gün büyük önem kazanan bir olgu olduğuna vurgu yapan Betts, şirketlerin bu alanda gelişiminin, üst yöneticilerin günümüz koşullarını ele alarak belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri ile gerçekleştirilebileceğini belirtti. EFQM Sürdürülebilirlik modelinin oluşturucusu Emmanuel Perakis ise, “EFQM Sürdürülebilirlik Modeli”nin iyi bir yol gösterici olduğunun altını çizdi.

Tüm bunların yanında Bursagaz çalışanları tarafından sürdürülebilirlik konsepti gözeterek hazırlanan müzik ziyafeti ve tiyatro gösterileri konferansa renk kattı. Konferansta 2015 yılı sürdürülebilirlik ve faaliyet raporunun yanı sıra ekonomik alanda birikimi temsil eden kumbara, geri dönüşümlü ürünlerin kullanımını vurgulayan ofis malzemeleri ve sosyal alanda ev hanımlarının ekonomiye katkısını vurgulamak maksadıyla hazırlanan ev yapımı damla sakızlı sabunlar davetlilere hediye edildi.