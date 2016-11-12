Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Gökçen grubu yöneticisi Celal Gökçen ve yetkililerle birlikte TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Temel Kotil’i ziyaret etti. Kahramankazan’daki şirket merkezinde gerçekleşen ve Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Köksal Liman’ın da yer aldığı ziyarette, Gökçen grubuna bağlı B Plas şirketi tarafından Almanya’da üretilen Aquila marka yerli eğitim uçağı masaya yatırıldı.

Recep Altepe, yerli uçak Aquila’nın Almanya’dan uçarak Türkiye’ye geldiğini ifade etti. Tramvay ve metrobüs üretiminde merkezler arasına dahil olan Bursa’nın Gökçen’in uçak fabrikası yatırımıyla birlikte havacılık alanına da girdiğini belirten Başkan Recep Altepe, son olarak 100 kişilik Alman mühendis grubunun Aquila’nın geliştirilmesi için mevcut kadroya ilave edildiğini ifade etti. Şirketin şu anda 200 uçak ürettiğini ve banttan çıkan araçların dünyanın her bir bölgesinde eğitim uçuşları için kullanıldığını söyleyen Recep Altepe, “Daha çok eğitimde kullanılan bu uçakların yaygınlaştırılması konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. B Plas bu konuda yatırımlar yapıyor. Bir yandan uçak üretirken bir yandan da mühendislik firması satın aldı. Artık 100’ün üzerinde mühendis sadece bu konu için çalışıyor” dedi.

TAI’nin uçak üretimi konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini vurgulayan Recep Altepe, bu hedef doğrultusunda ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. TUSAŞ-TAI Genel Müdürü Dr. Temel Kotil ve ekibiyle Bursa’nın özellikle havacılık alanında pilot eğitim merkezi olması yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını da söyleyen Başkan Recep Altepe, “Yunuseli Havaalanı’nı harekete geçirirsek, orası sivil havacılık ve pilot eğitimi konusunda önemli bir merkez olacak. Türkiye’de 100 binin üzerinde pilot açığı var. Mevcut çalışmalar çok yetersiz. Birçok konuda öncüyüz, bu konuda da öncü olabiliriz. Bunun peşindeyiz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız” diye konuştu.

TUSAŞ-TAI Genel Müdürü Temel Kotil ise, Aquila’nın alanında dünyanın en hafif en ucuz ve en yakışır aracı olacağına inandığını ifade etti. Türkiye’de uçak üreten şirketlerin yeni yeni çıkmaya başladığını hatırlatan Temel Kotil, Almanya’da uçak fabrikası satın alarak bu sektöre adım atan Gökçen grubunu tebrik etti. Aquila’nın gerçekleşen satın almayla birlikte artık bir Türk olduğunu belirten Dr. Kotil, “İnşallah binlerce satar. Hayırlı ve uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Temel Kotil, Bursa’yı teknoloji alanında Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasına sokan Altepe’ye teşekkür etti. Kotil, “Teknolojik olarak kendileri Bursa’da birçok şeyi tetiklediler. Osmanlı’nın kuruluşunda Bursa çok büyük yük taşıdı. ‘İpekyolu’ndaki ticaretten dolayı o dönemki finansmanla Osmanlı kuruldu’ deniyor. Onunla Trakya’ya, Avrupa’ya geçilerek, buralar Bursa’nın parasıyla Türkleştirildi. Bursa’nın parasıyla inşallah bu uçak da uçacaktır” ifadelerini kullandı.

Celal Gökçen de, üretim faaliyetlerini ileriye dönük geliştirmek istediklerini söyledi. Aquila’nın satın alınmasının ardından bu iş için 100 Alman mühendisinin ekstra olarak kadroya dahil edildiğini vurgulayan Celal Gökçen, “Bununla ileriye dönük adımlar atmak istiyoruz. Bu konuda TAI’nin de tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.