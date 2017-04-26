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Bursalı bıçakçının yaptığı Diriliş kılıç ve baltaları yok satıyor

Bursalı bıçakçı, Diriliş oyuncularına dizide kullandıkları kılıçlardan hediye etti, şimdi siparişlere yetişemiyor.

Bursalı bıçakçının yaptığı Diriliş kılıç ve baltaları yok satıyor

26 Nisan 2017 11:59
Bursalı bıçakçının yaptığı Diriliş kılıç ve baltaları yok satıyor - Tıkla İzle

Bıçakçı Aziz Şen, Bursa’nın fethi şenlikleri için Bursa’ya gelen Diriliş Ertuğrul oyuncularına dizide kullandıkları kılıç ve baltaların aynısını yaparak hediye etti. Bursalı ustanın yaptığı kılıç ve baltalara hayran kalan Diriliş Ertuğrul oyuncuları Bamsı Beyrek, Turgut Alp, Aliyar Bey ve Aslıhan Hatun, kendilerine hediye edilen kılıç ve baltaları bir ömür saklayacaklarını belitti.

Aziz Şen, "Diriliş oyuncularına hediye ettiğim kılıç ve baltalar o kadar ilgi gördü ki şimdi siparişlere yetişmekte zorlanıyorum. Tamamı elde yapılıyor. Bir kılıç 3-4 günde yapılıyor. 1 ila 3 kilo ağırlığındaki kılıçların fiyatlar 400 ila bin 200 lira arasında değişiyor. Diriliş oyuncuları Bursa’ya geldiklerinde onlara dizide kullandıkları kılıçların aynılarını hediye ettik. Biz bu kılıçları elimizde yapıyoruz. Diriliş oyuncularını Bursa kılıcıyla tanıştırdık” dedi.

Burak Türker 

 

Etiketler: bursa


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