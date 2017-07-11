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Bursalı şehide son görev

Hakkari'de şehit olan sözleşmeli er Harun Arvas, göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Bursalı şehide son görev

11 Temmuz 2017 14:26
Bursalı şehide son görev - Tıkla İzle

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde dün bölücü terör örgütü tarafından yapılan havan saldırısında 22 yaşındaki sözleşmeli er Harun Arvas şehit oldu. 2015 yılından bu yana sözleşmeli er olarak görev yapan Harun Arvas'ın cenazesi sabah saatlerinde Bursa'ya ulaştı. Evinde helallilk alınan şehidin cenazesi daha sonra Dikkaldırım Mahallesi'ndeki Mihraplı Camii'ne getirildi. Şehidin tabutu cemaat tarafından göz yaşlarıyla karşılandı. Şehidin babası Abdurrahman, annesi Binevş Arvas ile kardeşleri ve eşi Melike Arvas (19) ayakta durmakta güçlük çekti.

"Ağlamayacağız, o hainleri sevindirmeyeceğiz"

Cenaze askeri törenle camiye getirildi. Burada yeğeninin tabutunun başına gelen amca Abdüsselam Arvas, "Çapulculara bu vatanı bırakmayacağız. Ağlamayacağız, o hainleri sevindirmeyeceğiz. Sayın Bakanım Süleyman Soylu, size sesleniyorum: Bitirin bunları, artık anneler ağlamasın" dedi. 

Amca Arvas, yeğeninin tabutunun başında nöbet tutan bir askerin de yüzündeki terini sildi. Acılı anne Binevş Arvas, oğlunun tabutuna sarıldı. Ayakta durmakta zorluk çeken annenin koluna şehidin kardeşleri girdi.
Şehidin amcası olan Van Müftüsü Nimetullah Arvas cenaze namazını kıldırdı. Ardından top aracına konulan şehidin na'şı, Hamitler Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Cenaze namazına Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdulkadir Karlık, Bursa milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve binlerce vatandaş katıldı. 

Abdullah Çibir - Samet Doğru

GÜNÜN ÖZETİ

Etiketler: hakkari, Harun Arvas


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Toplam Yorum (1)

  • Abdullah ARVAS : 11 Temmuz 2017, Salı 15:48
    00
    Mekanın Cennet, aile ve akrabalarına sabrı cemiller nasip eylesin.
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