Bursa’nın 24 yaşındaki şoför Nebahat’ı

Karacabey ilçesinde ikamet eden Oktay ve Elif Dova çiftinin 3 çocuğundan biri olan Buket Dova’nın çocukluğundan bu yana tek hayali otomobil kullanmaktı. Kızının otomobillere olan tutkusunu farkeden baba Oktay Dova, kızını hatlı minibüsünde muavin olarak işe aldı. 18 yaşında B sınıfı sürücü belgesi sahibi olan genç kız, 24 yaşına geldiğinde de D1 minibüs ehliyeti aldı.

Babasının emekli olmasının ardından işlerin başına geçen Buket Dova, Karacabey - Boğaz arasında yolcu taşımaya başladı.

Bursa’nın şoför Nebahat’ı

Karacabey -Boğaz arasında hatlı minibüsüyle yolcu taşıyan Buket Dova, çalıştığı durakta Yeşil Çam’ın meşhur karakteri Şoför Nebahat olarak biliniyor. İşini severek yaptığını belirten Dova, "Kadın eli her yere değmeli” dedi.

Yolcuların direksiyonda bir kadın olduğunu görünce önce binmek istemediklerini, ancak daha sonra bizzat teşekkür ettiklerini anlatan Buket Dova, “ Şuan bayan olarak bir zorluk yaşamadım ama lastik patladığında ne yaparım bilmiyorum. Zor olacakmış herhalde. O zamanda telefonla halledebileceğimi düşünüyorum. Lastikçiye telefon edeceğim artık. Başka çarem yok" dedi.

Trafikte kendisini rahatsız eden sürücüleri görmezden geldiğini belirten genç kadın, “Trafik magandalarını sallamıyorum, duymuyorum, görmüyorum. Ben yoluma bakıyorum. Umursamıyorum onları. Zorluyorlar bazen, ama yapacak bir şey yok” diye konuştu.

Alper Tüydeş



