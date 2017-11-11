Bursa'nın dağ yöresi doğalgaza kavuşacak

İlçelerin belediye başkanları, Bursagaz yetkilileriyle, doğalgazın ilçelere getirilmesi ile ilgili süreci görüştüler. Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Dağ yöresinin uzun süredir beklediği doğalgaz ile ilgili ön çalışmalar Nisan ayında başlayacak” dedi.

EWE Türkiye Holding iştiraklerinden Bursagaz’ın Genel Müdürü Markus Rapp’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, Harmancık Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, Keles Belediye Başkanı Mehmet Teke, Ak Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ali Yılmaz, Bursagaz Teknik Genel Müdür Yardımcısı M. Şükrü Özden ile İşletme ve Bakım Müdürü Nurettin Erikci katıldı.

EPDK tarafından 2016 yılında doğalgaz verilmesi için Bursagaz’ın lisans alanına dahil edilen dağ yöresi ile ilgili yapılacak çalışmaların görüşüldüğü toplantı sonrası konuşan Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Belediye Başkanları olarak ilçelerimizin en kısa sürede doğalgaz kullanım konforuna kavuşmaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bursagaz Genel Müdürü Rapp ve diğer yetkililerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda dağ yöresinin uzun süredir beklediği doğalgaz ile ilgili ön çalışmalar Nisan ayında başlayacak” diye konuştu.

Hasan Yalçın

