2013 yılında genel liselerin teknik veya Anadolu lisesine dönüştürülmesi üzerine İnegöl’de türünün son örnekleri olan son genel lise sınıfı, Türk sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan Hababam Sınıfı'nı andırıyor. 5 yıldan bu yana okulu bitirmeye çalışan 19 erkek öğrencinin yaşları 17-22 arasında değişiyor. Üniversite sıralarında oturması veya askerliğini bitirip gelmiş olması gereken gençler, halen lise masalarında dirsek çürütüyor.

2012 yılında düşük ders notları, devamsızlık ve benzeri sebeplerden dolayı bütün sınıf halinde sınıf tekrarı alan 19 erkek öğrenci, genel liseden dönüştürülen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Lisesi'nin maskotu oldu. Birbirlerine “Damat Ferit” ve “Güdük Necmi” gibi lakaplarla hitap eden öğrenciler, geç de olsa başararak üniversiteyi kazanacaklarını söyledi.

Yaşları 17 ile 22 arasında değişen 19 erkek öğrenci, 900 kız öğrencinin bulunduğu okulda el üstünde tutuluyorlar. Sınıfın en büyüğü olan 22 yaşındaki Nafiz Kali, “Sınıf tekrarı almamızın sebebi, okulu önemsememek, dersten kaçmalar, devamsızlık gibi haylazlıklar. 9. sınıfta sınıf tekrarı almıştık. Bazılarına göre farklı görünebiliriz. Aklımız başımıza geldi. Çalıştık, çabaladık. son sınıfa kadar geldik. İnşallah okulumuzu bitireceğiz. Üniversite hepimizin hayali. Okulumuz 2013 yılında Türkiye genelinde olduğu gibi teknik lise oldu. Biz de 3 yıl boyunca genel lise eğitimi aldık. Genel lise olarak okulumuzu bitireceğiz. Genel lise olarak İnegöl’de tek sınıf biziz. Ailem de, ‘okulu bitir artık’ diyor. Bitirmek için elimden geleni yapıyorum” dedi.

"Burnumuz epey sürttü"

Demirbaş öğrencilerden Yunus Tan ise, “2012-2013 eğitim öğretim yılında okula başladık. 2013 yılında hep beraber sınıfta kaldık. Sınıfta kaldığımız yılda da okulumuz genel liseden teknik liseye dönüştürüldü. 5 yıldır bu okuldayız. Burnumuz bayağı bir sürttü. Üniversiteyi kazanmak istiyoruz. Ben hukuk okumak istiyorum” dedi.

Tan, “Çevremizdekiler bizle şakalaşıyorlar. Bu okulun göz bebeğiyiz. Okulun erkek olarak son temsilcileriyiz. Çocuğunuz olacak yaşa gelmişsiniz, hala okuyorsunuz diyenler oluyor. Bu şakalaşmalar bizi hırslandırıyor, daha çok ders çalışıyoruz. Hababam Sınıfı diyorlar bize. Öğretmenlerimiz ve okul idaresi ile aramız çok iyi. Bir anne veya baba çocuğuna nasıl davranırsa, öğretmenlerimiz ve okul yönetimiyle de aramız öyle” diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Lisesi Müdürü Yazdan Taşdemir ise, “Sınıf ilk başta 38 kişiydi. Zaman zaman okulu bırakanlar ve açık liseye geçenler oldu. 19 öğrenci de sınıf tekrarı yaparak okulumuzda eğitim almaya devam ediyor. 19 erkek öğrenciden oluşan son sınıf öğrencilerine sahip çıktık. 4 yıldır idare ediyoruz. İnşallah bu sene okulu bitirecek ve güzel bir üniversite kazanacaklar. Vatana, millete saygılı, sevgili, milli değerlere sahip gençler olarak, orta öğretimi bitirmiş olacaklar. Kızların içinde zorlansalar da seviyeli, terbiyeli gençler. Kız öğrencileri kardeşleri gibi koruyorlar” dedi.

Salih Bakıcı