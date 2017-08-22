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Bursa’nın Karacabey ilçesi sular altında

Bursa’da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy mevkiinde sokaklar göle dönerken, birçok araç sular altında kaldı.

Bursanın Karacabey ilçesi sular altında
Bursa’nın Karacabey ilçesi sular altında - Foto Galeri

22 Ağustos 2017 13:14
Bursa’nın Karacabey ilçesi sular altında - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden yaptığı ikazların ardından beklenen sağanak yağış Bursa’da da etkisini gösterdi. Karacabey ilçesinde dün gece başlayan yağış, sabah saatlerinde etkisini arttırarak sürdürdü. Tatil beldesi olan Bayramdere Mahallesi'nin Yeniköy mevkiinde saatler süren sağanak yağışın ardından sokaklar göle döndü. Araçlar sular altında kalırken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Uzun zamandır bu bölgede böyle bir yağış görmediğini ifade eden minibüs şoförü Yıldız Çolak, “Sabah saat 07.00 gibi yağmur başladı. Normalde bu şekilde olmuyor. Yolcuları kucaklarımızda taşıdık” dedi.
Bazı vatandaşlar da Yeniköy’de ilk defa böyle bir yağış gördüklerini dile getirdi.
Bir fabrikada çalışan işçilerin konakladığı çadırlar sular altında kalırken, işçilerin yağmurun başlamasından önce çadırlardan ayrıldıkları bildirildi. Belediye ekipleri kepçelerle yağmur sularını tahliye ediyor.
Öte yandan bir vatandaş, sabah saatlerinde yağışın etkisiyle denizin kabardığını ve tsunami oluşmasından tedirgin olduklarını söyledi.

Bursa'da yarın itibariyle hava sıcaklığının mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. 

Mesut Alan - Abdullah Çibir
 


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