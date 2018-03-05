'Bursa’nın kaşifi' geleceğin kaşifleriyle bir araya geldi

Yurttaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve BTSO (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası) tarafından verilen ‘Yılın Mucidi Ödülü’ne sahip Evren Yurttaş, kısa adı IEEE olan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğrenci Topluluğu’nun Uludağ Üniversitesi Öğrenci Kolu’na konuk oldu.

‘Bu Topraklardan Dünya Markası Çıkar’ başlıklı söyleşide gençlere hitap eden Yurttaş, kendisinin de Uludağ Üniversitesi’nden mezun olduğunu, aradan geçen yılların ardından başta kendisiyle aynı bölümde ve diğer bölümlerde okuyan öğrencilerle bir araya gelmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

“Ne ürettiğiniz değil, nasıl sattığınızdır önemli olan”

Ticarette, ne üretildiği kadar, imal edilen ürünün nasıl satıldığının da önemli olduğunu belirten Yurttaş, “Biz onuncu yılımızdayız, beşinci yılımızda holding olduk ama dünyada var olan şeylerin açıklarını bulmak üzere bir yöntem geliştirdik. ‘Bu topraklardan dünya markası çıkar’ diye bir söylemimiz var. Bu, bizler için gerçekleşmesi çok yakın olan bir hayal diyebiliriz. 2007 yılında çıktığımız serüvende şuanda çok farklı boyutlardayız. Sizin ne ürettiğiniz değil nasıl satabileceğinizdir önemli olan. Ticarette yürümeden uçmayı hayal etmeyin. Ticaret yapmak istiyorsanız, planlarınızı ticaret yapanlarla ve stratejik olarak yapmalısınız. Ticaret çok farklı bir dünya ve hatta ‘dayak yemekten zevk almayı sevmek’ gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

Evren Yurttaş, Yurttaş Holding olarak reklam ve tanıtım faaliyetlerine ayrı önem verdiklerini ve bu kapsamda yaptıkları yatırımların tutarının 10 Milyon Dolar seviyesinde olduğunu dile getirdi.

Yapılanların eksiklerini araştırmak da çok önemli

Yapılmayı yapmanın önemli olduğu kadar, yapılanlardaki eksikliklerin, hataların farkına varmanın ve bu hataların, eksikliklerin giderilmesi için yöntem geliştirme veya ürün üretmenin de önemli olduğunu belirten Yurttaş, “Şimdi Türkiye olarak biz, ‘çok daha teknolojik bir ürün yapacağız’ dersek, Amerika, Japonya, Avrupa bizden çok daha hızlı yapar. Çünkü onlarda bunu hem yapma hem de pazarlama kabiliyeti bulunuyor. Ama yaptıkları sistemlere odaklanarak açıkları bulabilirsek, bu bir yazılım olabilir, bu bir parça olabilir, bu herhangi bir şey olabilir, onlar oraya odaklanmadığı için hem bize saygı duyarlar hem de dünyada var olmayan bir ürünün pazarını bulma şansı yakalarsınız” dedi.

“Piyasaların en büyük ihtiyacı satış mühendisidir”

Firmaların, satış konusunda yetenekli ve tecrübeli kişilere önemli ücretler ödediğini, piyasada bu alandaki nitelikli elemanlara her zaman ihtiyacın olduğuna dikkat çeken Evren Yurttaş, “Piyasaların en büyük ihtiyacı satış mühendisidir. Kime gitseniz hemen başlarsınız. Herhangi bir maaş koyma şansınız yok; koymayın da zaten. Öğrenin, 3 ay sonra mühendissiniz. Gidin, bu noktada kendinizi geliştirin ve sonra kontrol tamamen sizde olacak, göreceksiniz” diye konuştu.

Evren Yurttaş, söyleşide ayrıca geliştirdikleri ve dünyanın yüzde 70'inde onaylı olan Trimbox cihazı ve geliştirdikleri diğer ürünler hakkında da bilgiler verdi. Programın sonundan IEEE Uludağ Üniversitesi Öğrenci Kolu Kurucu Başkanı Mustafa Keleş tarafından Evren Yurttaş’a teşekkür plâketi takdim edildi.