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Bursa’nın pınarlarından para akacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’dan gelen pınar sularının ekonomiye kazandırılması için Kestel’de Uludağ yamaçlarına su şişeleme fabrikası kuruyor. Başkan Recep Altepe, su fabrikası için Kestel’te 60 bin metrekare alan kamulaştırdıklarını, 15 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesislerin ilk etapta günde 80 TIR üretim yapacağını kaydetti.

Bursanın pınarlarından para akacak

19 Aralık 2016 12:38

Büyükşehir Belediyesi, Uludağ’dan gelen pınarların şişelenerek, piyasaya sürülmesi projesinde artık sona geldi. Projenin hayata geçirilmesi maksadıyla Kestel’de Uludağ yamaçlarındaki 60 bir metrekare alan kamulaştırılırken, son sistem dolum ve şişeleme makinelerinin yanı sıra inşaatla ilgili ihale de tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter İsmail Yılmaz ile birlikte tesislerin kurulacağı alanı gezip, BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Güngör Gülenç’ten proje hakkında bilgi aldı.

80 milyon TL’lik yatırım
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa’nın en önemli özelliklerinden birinin de Uludağ’dan gelen pınar suları olduğunu belirterek, Bursa sularının Anadolu’nun yanı sırada Avrupa ülkelerine bile ulaştığını hatırlattı. Bursa’nın su ihracatı yapan illerin başında geldiğini hatırlatan Başkan Altepe, “Bu imkanları değerlendirmek, Uludağ’ın lezzetli pınar sularını satarak Büyükşehir Belediyemizin gelirlerini artırma konusunda güzel bir tesis kazandıracağız. Kestel bölgesinde bu amaçla 60 bin metrekare alan kamulaştırdık. Su kaynakları, Uludağ yamaçlarından hatlarla buraya çekilecek. İhale ettiğimiz projede en son teknoloji ve sistemler kullanılacak. Tesiste ilk etapta 15 bin metrekare kapalı alanda günde 80 tır civarında üretim gerçekleşecek. Arsa, inşaat ve kurulacak sistemlerle 80 milyon TL’lik bir yatırım olacak. Pınar sularının toplanıp, depolanacağı, şişeleneceği ve sevkiyatın yapıldığı modern bir tesis kurmuş olacağız. Pınar sularımız katma değer olarak ekonomiye kazandırılacak. Hedefimiz 6 ay içinde inşaatın bitip, sistemlerin de kurulması” dedi.
 

Etiketler: bursa


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