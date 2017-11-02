Bursa'nın yeni başkanı Alinur Aktaş oldu

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'nda yapılan grup toplantısında Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, yapılan istişareler ve Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun görmesiyle Alinur Aktaş'ı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak meclise teklif ettiklerini açıkladı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de Ak Parti Grup Sözcüsü Ercan Barutçuoğlu Alinur Aktaş'ı Ak Parti'nin adayı olarak önerdiklerini yineledi.

Seçim öncesi söz alan Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü İhsan Bilgili meclisteki toplantıda şehitleri rahmetle yaad ederek, "Belediyelerde yeni bir seçim yapılması olayını ben hatırlamıyorum. 80 darbesi sonrası Belediye Başkanı darbeden dolayı görevden alındığı için atama olmuştu. Milletvekili adaylığı için istifa eden başkanın yerine seçim yapılmıştı. Biz bu olaya demokrasi ve milli irade açısından bakıyoruz. Bu belediye CHP'nin belediyesi olabilirdi. Seçim sandığında kazanan başka bir belediye de olabilirdi. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı. MHP Genel Merkezi ve İl Başkanımızın aldığı karar gereğince aday çıkarmayı milli irade açısından uygun görmedik. Kazanılmış hak var. Anadolu'da benzer uygulamalar yaşandı. MHP ve başka partilerden istifalar yaşandığında mevcut başkanın partisine destek verildi. Böyle bir durumda MHP olarak AK Parti adayına destek vereceğiz oy vereceğiz, kendimiz aday çıkarmayacağız çünkü seçimde kazanılmış bir hak olduğu için Ak Parti'nin adayına destek vereceğiz" dedi.

Seçim öncesi konuşan CHP sözcüsü Erdal Aktuğ, "8 şehit haberi hepimizi üzüntüye boğdu. Bursa bugün demokrasi adına ak değil kara bir gün yaşıyor. Bazı belediye başkanlarının istifa süreçlerini ibretle izledik. "Bu şartlarda Bursamıza hemşehrilerime, ülkeme hizmet imkanı kalmadığı ortadadır. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emrine uyarak belediye başkanlığını bırakıyorum. Bu olay katlanacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir"sözleri istifa eden başkanlara aittir. Cebir ve tehdit yoluyla anayasal suç işlenerek istifaya zorlanan başkanların yerine bugün de Recep Altepe'nin yerine usulen şeklen bir başka emre kadar başkan seçmek üzere toplandık. Merkezi hükümetten bir türlü gerekli desteğini alamayan Türkiye'nin en önemli şehirlerinden yeşil Bursa önemli sorunlarla uğraşıyor. En önemli sorun olan trafik sorunu kenti yaşanmaz hale getirirken, en önemli sorumlu Recep Altepe bu sebeple istifa etseydi anlardık. Kentsel dönüşüm rantsal dönüşüme dönüştü. Çocukluk hayalim dediği ipekböceği bir semti bitirdiğinde Recep Altepe istifa etseydi anlardık. Büyükşehir bütçesini borç batağına soktuğunda istifa etseydi anlardık. Bartuğ tviti atıldığında istifa etseydi anlardık. Doğanbey ucubelerinden sonra gelen tepkilerle istifa etseydi anlardık." sözleri üzerine tartışma yaşandı.

CHP'li üyeler meclisi terk etti

Ak Parti Grup Sözcüsü Ercan Barutçuğlu, mecliste başkanlık seçimi yapıldığını , polemik yapmaya gerek olmadığını söyledi. Ak Partili üyeler CHP Sözcüsü Erdal Aktuğ'a , "Burada demogoji yapmayın" dedi. Bunun üzerine sözlü tartışmalar büyüdü. Mikrofonların kapatılması üzerine ayağa kalkan ve aday çıkarmayan CHP'li üyeler polemik üzerine salonu terk ettiler.

"Seçimi sabote ettiler"

Ak Parti Grup Sözcüsü Barutçuoğlu, "Muhalefet etmeye hakları var. Buna sonsuz saygı gösteriyoruz. Ancak tek taraflı müessese olan istifayla boşalan bir makama demokrasimize uygun bir şekilde yapılan bu seçimi adeta sabote etmelerini kabul etmiyoruz. Bugün yapılması gereken bir makama yapılan yeni bir seçimdir. Burada demokrasimizin gereğini yerine getiriyoruz. Partimize haksız ithamlarda bulunarak, burada bulunmayan bir kişiye eleştiri yöneltmekle ne kazandılar. Demokrasinin gereğini yerine getiriyoruz. Bunu sabote etmenin ne anlamı vardı. Ben şahsen üzüntü duydum. Demokrasimizin gereğini yerine getireceğiz. Başkanımızın yerine gösterdiğimiz adayı seçeceğiz. Bursamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

100 üyenin bulunduğu mecliste gizli oylama sonucu Ak Parti, MHP ve bazı bağımsız üyelerden oluşan 75 kişinin desteğiyle Alinur Aktaş yeni Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Seçim sonrası konuşan Alinur Aktaş meclis üyelerine teşekkür etti.

Burak Türker - Serkan Akkuş