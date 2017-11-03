Bursa'nın yeni Başkanı Emirsultan Hazretlerini ziyaretle göreve başladı

Aktaş, gece gündüz demeden büyük bir gayretle Bursa'yı ileri taşıyacaklarını belirterek, "Çok çalışmaya, çok hesap kitap yapmaya ihtiyacımız var. Sistem oturtup bunun sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacağız. Sorunların bertarafı için ekibimizin revizyonlarla hızlı şekilde devam etmesi gerekiyor" dedi. Başkan Aktaş, başkanlıkla ilgili tebrikleri bir günde topluca Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde kabul edeceğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleriyle birlikte sabah namazını Emirsultan Camisi'nde kılıp Emirsultan Hazretleri'nin Türbesi'nde dua ederek göreve başladı.

"Hesap kitap yapmaya ihtiyacımız var"

Burada gazetecilerin sorularını cevaplandıran Aktaş, samimiyet ve gayretle canla başla çalışacaklarını kaydederek, "Bursa'yı daha ileri taşımaya, sorunları minimize etmek, sıfırlamak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Bursa'nın en müstesna mekanlarından olan Emir Buhari'nin mekanında başlangıç veriyoruz. Rabbim bereketli güzel eylesin. Bursa özel müstesna bir şehir. Bu şehre hizmet etmek büyük onur. İnşallah göreceksiniz bu süreçte canla başla, heyecanla, gece gündüz demeden büyük bir gayretle Bursa'yı ileri noktaya taşımak için elimizden geleni göstereceğiz. Çok çalışmaya çok gayret etmeye ve çok hesap kitap yapmaya ihtiyacımız var. 8 vatan evladı dün hain terör saldırısıyla hakkın rahmetine kavuştu. Bu kardeşlerimizden birisi de Bursa Kestel'de ikamet ediyor. Bugün şehidimizi en güzel şekilde uğurlayacağız. Birlik beraberlik içindeyiz. Üzüntülü acılıyız, ama bu ülkeye olan bağlılığımız bu şehit haberleriyle bu şehit olaylarıyla daha da artıyor. Temennimiz ki birlik beraberliğimiz had safhada" dedi.

Revizyon mesajı

Alinur Aktaş, başkanlık tebriklerini bir günde topluca Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde kabul edeceklerini ifade ederek, "Zamanını açıklayacağız. En geç bir hafta 10 gün içinde Merinos Kongre Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul edeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, dernekler, odalar orada onların tebriklerini kabul edeceğiz. Hep beraber kucaklaşacağız, derdimizi heyecanımızı anlatacağız. Bir seferde yapmış olmanın ümidi içindeyiz. Sorunlarımız sıkıntılarımız var, bir an evvel bertaraf etmemiz lazım. Bursa Türkiye ortalamısının üzerinde büyüyen bir şehir. 2 milyon 915 bin nüfusa hitap eden; ticaret, turizm, kültür şehri. Bursa'da Allah vergisi bir sürü özellik var. Bunları üst noktalara taşımak için planlamaları iyi yapmak lazım. Sistem meselesi bu. Sistem oturtup, bunun sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacağız. Biz sabahları İnegöl'de bereket sofraları yapardık. Sabah namazı, cuma buluşmaları, farklı zaman dilimindeki buluşmalarla derdimizi heyecanımızı her ortamda dile getireceğiz. Sorunların bertarafı için ekibimizin gerekirse revizyonlarla hızlı bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun planlamasını yapacağız" diye konuştu.

Başkan Aktaş, Emirsultan'da vatandaşlarla simit yiyip çay içerek kahvaltı yaptı. Ardından Osmangazi Han ve Orhangazi Han Türbeleri'ni ziyaret edip esnaf ziyaretleriyle göreve başladı.

Yusuf Ali Arslan