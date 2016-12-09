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Bursapor’da Şamil ve Sane Beşiktaş'a karşı yok

Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor’da sezonu kapatan Serdar ve Furkan’ın dışında iki eksik oyuncu bulunuyor.

Bursaporda Şamil ve Sane Beşiktaşa karşı yok

09 Aralık 2016 11:23

Spor Toto Süper Lig’de 24 puanla 5. sırada yer alan Bursaspor, ligin 14. hafta mücadelesinde 29 puanla 2. sırada yer alan Beşiktaş’a konuk olacak. Yarın Vodafone Arena Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan müsabakayı Bülent Yıldırım yönetecek.

Şamil ve Sane yok, Jorquera sınırda
Üst sıralar ile puan farkını kapatmayı hedefleyen yeşil-beyazlılar, İstanbul’dan puanla dönmek istiyor. Bursaspor’da sezonu kapatan Serdar Kurtuluş ve Furkan Özçal’ın yanı sıra sakatlıkları süren Şamil Çinaz ve Sane yarınki müsabakada forma giyemeyecek. 3 sarı kartı bulunan Jorquera ise Beşiktaş mücadelesinde kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

Taraftarlar 35 otobüsle İstanbul’a gidecek
Güvenlik sebebiyle deplasman tribünü biletlerinin satışı yalnızca tribün gruplarına gerçekleştirilirken, taraftarlar da yarın saat 12.00’de Timsah Arena Doğu Tribünü önünden kalkacak 35 otobüsle İstanbul’a adeta çıkarma yapacak. Ayrıca Bursaspor yönetimi, sadece Beşiktaş maçına özel çıkardığı ve üzerinde, ‘Onurunla, duruşunla, ruhunla sen çok yaşa’ yazılı bin 900 adet yeşil renkli poları maça gidecek olan taraftarlara dağıtacak. 

Mesut Alan

Etiketler: beşiktaş, Bursaspor


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