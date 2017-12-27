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Bursaray seferlerine 'Yılbaşı' düzenlemesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursaray’ın yılbaşı gecesi saat 02:00’a kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Bursaray seferlerine Yılbaşı düzenlemesi

27 Aralık 2017 21:35

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2017 son toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, rutin gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda toplu taşımada yılbaşı düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Bursaray seferlerinin yılbaşı gecesi saat 02:00’a kadar süreceğini belirten Başkan Aktaş, ipekböceği seferlerinin ise normal saatinde tamamlanacağını söyledi. Raylı sistemler yanında otobüs hatlarında da yılbaşı sebebiyle bazı düzenlemelere gittiklerini ifade eden Başkan Aktaş, S1, S2, 25A, 3C, 4G ve 35E numaralı hatlara ek seferler konulduğunu söyledi. Konuşmasında, yeni yılın herkes için hayırlar getirmesini dileyen Başkan Aktaş, “2017 yılının son toplantısını kazasız belasız tamamladık. Bu dönemde vefat eden üyelerimiz oldu. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum. 2018 inşallah kazasız belasız, savaşların yaşanmadığı barış içerisinde geçer. Ülkemizin refahı anlamında da güzel bir yıl olur” dedi.

 

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