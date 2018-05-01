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Bursaspor, 144 gün sonra ilki yaşadı

Dün sahasında aldığı Konyaspor galibiyetiyle alt sıralardan uzaklaşan ve derin bir nefes alan Bursaspor, 144 gün sonra ligde iki maç üst üste galip gelmeyi de başardı.

Bursaspor, 144 gün sonra ilki yaşadı

01 Mayıs 2018 11:18

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında dün sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 39’ya yükseltti. Çıktığı 31 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde eden Timsah, düşme hattıyla arasındaki puan farkını da 7’ye çıkardı. Ligde son 3 haftaya girilirken, alt sıralardan uzaklaşan Timsah, derin bir nefes aldı.

144 gün sonra ilk 

Yeşil-beyazlılar, ligin 13 ve 14’üncü haftalarında oynadığı Karabükspor ve Konyaspor maçlarında üst üste iki galibiyet almıştı. Ardından çıktığı 15 maçta da üst üste iki maçta galibiyet elde edemeyen Timsah, bu şanssızlığını dün alınan Konyaspor galibiyetiyle bozdu. 144 gün sonra yine Karabükspor ve Konyaspor maçlarında seri galibiyetler elde eden Bursaspor, ligin 32. haftasında ise zorlu Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor

 

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