Bursaspor 17 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Ligde geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'a da 5-1'lik skorla kaybeden yeşil-beyazlılar, üst üste aldığı ağır yenilgilerle adeta dibe vurdu.

17 yıl sonra aynı kabus

Yeşil-beyazlı takım, son iki haftada aldığı 5 gollü mağlubiyetlerle lig tarihinde ikinci kez aynı kabusu yaşadı. Daha önce 1999-2000 sezonunun 30 ve 31. haftalarında Gençlerbirliği’ne 5-2, Beşiktaş’a ise 5-1 mağlup olan Timsah’ın o maçlarda başında Teknik Direktör Yılmaz Vural yer alıyordu.

Bursaspor'un belalısı Galatasaray

Yeşil-beyazlı ekibin lig tarihinde 5 ve üzerinde gol yediği 24 maç bulunurken, bu maçların 8 tanesinin Galatasaray'a karşı olması dikkat çekti. Öte yandan Timsah, 1 Mayıs tarihinde oynadığı toplam 9 maçta ise 8 kez rakiplerine kaybetti.

Mesut Alan