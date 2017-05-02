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Bursaspor 17 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Akhisar’a 5-1 mağlup olan Bursaspor, dün ise Galatasaray’a 5-0’lık skorla boyun eğdi. Timsah, lig tarihinde 17 yıl sonra ikinci kez üst üste iki maçta 5 gollü mağlubiyet elde etti.

Bursaspor 17 yıl sonra aynı kabusu yaşadı

02 Mayıs 2017 17:26

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında dün sahasında Galatasaray ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Ligde geçtiğimiz hafta Akhisar Belediyespor'a da 5-1'lik skorla kaybeden yeşil-beyazlılar, üst üste aldığı ağır yenilgilerle adeta dibe vurdu.

17 yıl sonra aynı kabus

Yeşil-beyazlı takım, son iki haftada aldığı 5 gollü mağlubiyetlerle lig tarihinde ikinci kez aynı kabusu yaşadı. Daha önce 1999-2000 sezonunun 30 ve 31. haftalarında Gençlerbirliği’ne 5-2, Beşiktaş’a ise 5-1 mağlup olan Timsah’ın o maçlarda başında Teknik Direktör Yılmaz Vural yer alıyordu.

Bursaspor'un belalısı Galatasaray

Yeşil-beyazlı ekibin lig tarihinde 5 ve üzerinde gol yediği 24 maç bulunurken, bu maçların 8 tanesinin Galatasaray'a karşı olması dikkat çekti. Öte yandan Timsah, 1 Mayıs tarihinde oynadığı toplam 9 maçta ise 8 kez rakiplerine kaybetti. 

Mesut Alan

Etiketler: Bursaspor, galatasaray


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