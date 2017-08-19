Bursaspor: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada John’un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Aziz’in kafa vuruşu üstten auta gitti.

56. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mbiala’nın şutunu Harun yumruklayarak çeldi.

60. dakikada Tzavellas’ın sol kanattan ortaladığı topta Vagner Love’nin kafa vuruşunu Harun kurtardı.

62. dakikada Emre Akbaba’nın sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde dokunan Mbiala, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

67. dakikada Emre Akbaba’nın pasında sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Vagner Love, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2

69. dakikada Jorquera’nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Batalla’nın şutu az farkla yandan auta çıktı.

72. dakikada Vagner Love’nin ceza sahası dışından çektiği şut üst direğin hemen üzerinden auta gitti.

86. dakikada Ekong’un ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta çıktı.

90. dakikada Batalla'nın uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Delarge, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Serkan Tokat xx, Mustafa Sönmez xx, Mustafa Savranlar xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xx (Furkan Soyalp dk. 64 x), Titi x, William Ekong xx, Aziz Behich xx, Josua John xx (Cristobal Jorquera dk. 53 xx), Emmanuel Badu xx, Mikel Agu xx Pablo Batalla xxx, Bogdan Stancu xx, Kubilay Kanatsızkuş x (Dzon Delarge dk. 71 xxx)

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Merter Yüce, Paschal Okoli, Ertuğrul Ersoy, Ozan Can Körkçü, Sinan Bakış

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Lamine Gassama x, Mamadou Fofana x (Berkan Emir dk. 61 xx), Welinton Souza Silva x, Gergios Tzavellas xx, Efecan Karaca xx, Isaac Sackey xx, Ioannis Manatias x (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 61 xx), Emre Akbaba xxx, Serges Mbiala xxx (Emre Nefiz dk. 79 xx), Vagner Love xxx

Yedekler: İsmail Ünal, Birol Parlak, Tolga Tekin, Taha Yalçıner, Chisamba Lungu, Michel Landel, Yusuf Serdar Çoban

Teknik Direktör: Safet Susic

Goller: Emmanuel Badu (dk. 38), Pablo Batalla (dk. 44 pen.), Dzon Delarge (dk. 90) (Bursaspor), Serges Mbiala (dk. 62), Vagner Love (dk. 67) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Bogdan Stancu, Dzon Delarge (Bursaspor), Lamina Gassama, Emre Nefiz (Aytemiz Alanyaspor)

Ahmet Faruk Çabuk - Mesut Alan - Samet Doğru

