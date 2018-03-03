Bursaspor 84 gün sonra nefes aldı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ligde 9 maç sonra galibiyete uzanan Timsah, adeta nefes aldı. Puanını 30’a yükselten yeşil-beyazlılar, oynadığı oyunla da beğeni topladı. 84 gün sonra galibiyet sevinci yaşayan Bursasporlu oyuncular, üst üste galibiyetler alarak seri başlatmak istediklerini ifade etti.

“Zor durumda taraftarlarımız da bizi bırakmadı”

Maçın önemini bildiklerini ifade eden Aziz Behich, uzun zamandır kazanamadıklarını hatırlatarak, “Pozitif bir şekilde maça başladık ve öyle bitirdik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Zor durumda taraftarlarımız da bizi bırakmadı. Bunun üzerine koymak istiyoruz. Sezonu iyi şekilde bitirmek istiyoruz. İnşallah haftaya deplasmanda aynı performansı gösterip, 3 puanı almak istiyoruz. Bütün oyuncular maçın önemini biliyordu. Bütün hafta çok çalıştık. Osmanlıspor maçı da zor olacak. İyi bir takım ama kötü durumdalar şu an. İyi hazırlanacağız. İnşallah 3 puan ile Bursa’ya döneriz” dedi.

"Seriye bağlamak istiyoruz"

‘Kazanmamız gereken bir maçtı’ diyen Yusuf Erdoğan da şöyle konuştu:

“Stresli de olsa böyle maçlar her zaman güzel oluyor. Büyük camialarda oynadığınız zaman bu baskıyı kaldırmanız lazım. Yarım sıfır da olsa kazanmak istiyorduk. Çok pozisyona girdik ama bir tane atabildik. Sonuçta 3 puan aldık ve kazanmak güzel. Maçın başından sonuna kadar üst düzey bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Bir tane pozisyon bile vermeden maçı bitirdik. İsteyince ve odaklanınca bazı şeylerin olduğunu bir kez daha gördük. Kendi sahamızda iyi oynuyorduk ama skor alamıyorduk haftalardır. Bugün de skoru da aldık, iyi de oynadık. Önemli olan skora katkı sağlamaktı ama pozisyona girdiğim ve kendimi verdiğim için mutluyum bugün. Takımıma hizmet etmek için buradayım. Kazanmak güzel. İnşallah diğer maçlarda benim attığım gollerle kazanırız. Galibiyet serisine ihtiyacımız var. Takıma kırılma lazımdı. Bunu da başardık. İnşallah önümüzdeki maçlarda seriye bağlamak istiyoruz.”

MESUT ALAN