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Bursaspor, Adana Demirspor ile birlikte en kötü seriyi elde etti

Bursaspor, son 3 maçta 16 gol yiyerek, lig tarihinde Adana Demirspor ile birlikte 3 maç üst üste kalesinde en çok gol gören takım oldu.

Bursaspor, Adana Demirspor ile birlikte en kötü seriyi elde etti

08 Mayıs 2017 12:41

Spor Toto Süper Lig'de son 15 maçta yalnızca 2 kez sahadan 3 puan ile ayrılabilen yeşil-beyazlı ekip, son 3 haftada aldığı sonuçlarla lig tarihindeki en kötü tablosunu yaşadı. Bu periyotta Akhisar Belediyespor'a 5-1, Galatasaray'a 5-0 ve Çaykur Rizespor'a 6-0 gibi farklı skorlarla mağlup olan Timsah, elde ettiği kötü seriyle de tarihe geçti.

Adana Demirspor ile birlikte en kötü seriyi elde etti

Lig tarihinde daha önce Adana Demirspor, 1989-1990 sezonunun 26, 27 ve 28. haftalarında kalesinde toplamda 16 gol görerek, 3 maç üst üste en çok gol yiyen takım olmuştu. Adana ekibi, bu maçlarda Gençlerbirliği’ne 7-0, Konyaspor’a 5-1 ve Zeytinburnuspor’a ise 4-1 mağlup olarak kalesinde 16 gol görüp 2 gol atabilmişti. Aynı sezon Beşiktaş, 6. haftada Adana Demirspor’u 10-0 mağlup ederek lig tarihinin en farklı galibiyetine imza atmıştı. Bursaspor da Adana Demirspor ile birlikte lig tarihindeki en kötü 3 maçlık seriyi elde etmiş oldu. Yeşil-beyazlılar son 3 maçta 16 gol yerken sadece 1 gol bulabildi. 

Mesut Alan

Etiketler: Adana Demirspor, Bursaspor, Spor Toto Süper Lig


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