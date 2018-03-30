Bursaspor, Antalyaspor deplasmanında

Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Ligde son oynadığı Sivasspor maçından galibiyetle ayrılarak moral bulan Timsah, milli maçlar sebebiyle lige verilen aranın ardından çıkacağı Antalyaspor maçından da galibiyetle ayrılarak seri başlatmak istiyor.

Süper Lig’de 44. randevu

İki ekip yarın oynayacakları karşılaşmayla ligde 44. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 43 mücadelede Bursaspor 20 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Antalyaspor ise 12 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı yeşil-beyazlı ekip 4-0’lık sonuçla kazanmıştı. Bursaspor’un gollerini Agu, Aziz Behich, Jembo ve Batalla kaydetmişti.

Bursaspor’da sakatlar iyileşti

Bursaspor’da sakatlığı süren Badu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Moussa Sow, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Yusuf Erdoğan ise kafilede yer aldı.

Son antrenman Antalya’da

Sabah saatlerinde Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçakla Antalya’ya giden yeşil-beyazlı kafile, son çalışmasını basına kapalı olarak Antalya’da gerçekleştirecek. Ardından kamp yapılan otele geçecek olan kafile, maç saatini beklemeye başlayacak.

Timsah’ın deplasman karnesi kötü

Bu sezon deplasmanda yalnızca 2 kez galip gelebilen Bursaspor, son oynadığı 5 dış saha maçından ise puan çıkartamadı. Son 5 deplasman maçında yalnızca 2 gol atabilen Timsah, bu şanssızlığını ise Antalyaspor karşısında kırmak istiyor.

Düdük Halil Umut Meler’de

Yarın Antalya Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bülent Birincioğlu.

Mesut Alan