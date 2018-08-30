Bursaspor antrenmanında meşale şov

Spor Toto Süper Lig’in 4’üncü haftasında evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan yeşil-beyazlılar, U21 takımı ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Taraftara açık olan mücadelenin ikinci yarısında Bursaspor taraftarı meşalelerle tribünü aydınlattı. Maç boyunca takımlarını tezahüratlarla destekleyen taraftarların yaktığı meşaleler stadyumu dumanlarla kapladı.

35’er dakikalık devreler halinde tamamlanan maçı U21 takımı Abdülkadir Çelik ve Ali Akman’ın golleriyle 2-1 kazandı. Bursaspor A takımının golünü ise Jani Atanasov kaydetti. Yeşil-beyazlı ekibinin yeni transferlerinden Lasmin Latovlevici ve Santiago Vergini de mücadeleye ilk 11’de başladı.

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı unutmayan futbolcu ve teknik ekip maç öncesi büyük bir Türk Bayrağı açtı. Futbolcular da ellerindeki çiçekleri taraftarlara dağıttı.

Samet Doğru - Ahmet Faruk Çabuk

