Spor Toto Süper Lig’de son 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazlı ekip, dün sona eren ara transfer döneminde kadrosunu 3 oyuncu ile güçlendirdi. Bursaspor, Ankaragücü’nden sol bek Onur Atasayar’ı 950 bin TL, Polonya’nın Wisla Krakow takımında forma giyen sağ bek Boban Jovic’i 300 bin Euro, Gençlerbirliği’nden Bogdan Stancu’yu da 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı.

Yeşil-beyazlılarda, Luis Advincula bonservisiyle, Vieux Sane ve Tomas Necid de kiralık olarak takımdan ayrıldı.

(Mesut Alan / İHA)