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Bursaspor, Avusturya kampını tamamladı

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Avusturya'daki ikinci etap çalışmalarını tamamladı.

Bursaspor, Avusturya kampını tamamladı

28 Temmuz 2017 12:31

Sezon başı hazırlıklarının ikinci etabını Avusturya'nın Hall In Troll bölgesinde sürdüren yeşil-beyazlılar, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını tamamladı. Teknik Direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman farklı istasyonlarda yapılan koordinasyon, kuvvet ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Timsah, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı. Bugün yaptığı son antrenmanla çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, TSİ 19.35'de Salzburg'dan, İstanbul'a gidecek oradan ise kara yolu ile Özlüce Tesisleri'ne geçecek. Cumartesi ve pazar günlerini izinli olarak geçirecek olan Bursasporlu oyuncular, pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. 

Etiketler: Avusturya kampı, Bursaspor


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