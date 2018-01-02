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Bursaspor, Aziz için takas düşünmüyor

Devre arası transfer döneminin gözde isimlerinden Bursaspor'un sol bek oyuncusu Aziz Behich için yeşil-beyazlı idarecilerin takas tekliflerini düşünmediği, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği öğrenildi.

Bursaspor, Aziz için takas düşünmüyor

02 Ocak 2018 12:23

Bursaspor'da ligin ilk yarısında çıktığı 15 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Avustralya kökenli Türk oyuncu Aziz Behich, transfer döneminin de gözde isimleri arasına girdi. Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer listelerinde ilk sırada yer alan Aziz için iki kulübün de nabız yokladığı bildirilirken, yeşil-beyazlı kulübe ise henüz resmi bir teklifin gelmediği öğrenildi.

Bursaspor 4 milyon Euro istiyor

Bursasporlu idarecilerin Aziz Behich için takas tekliflerine yanaşmadığı, kulübün mali açıdan zor durumda olması sebebiyle nakit para tekliflerini değerlendireceği bildirildi. Yeşil-beyazlı yöneticilerin 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Aziz için 4 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü.

Etiketler: Aziz, Bursaspor

 

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