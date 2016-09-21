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Bursaspor, Bayrampaşa'ya hazır

Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Bayrampaşa maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor, Bayrampaşaya hazır

21 Eylül 2016 13:49

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda yarın Bayrampaşa ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekip, müsabakanın hazırlıklarını tamamlandı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde, Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordiasyon çalışması ile başlayan antrenman 6'ya 3 jokerli kontrol pas oyunu ile devam etti. Son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Deniz Yılmaz ve Şamil Çinaz takımdan ayrı düz koşu yaparken, Serdar Kurtuluş ise havuz ve kondisyon salonunda çalıştı.

Yeşil-beyazlılar, bugün deniz yolu ile İstanbul'a gidecek ve kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek. 

Mesut Alan

Etiketler: Bayrampaşa, Bursaspor


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