Bursaspor Beşiktaş Maçı Canlı İzle! Bursaspor BJK maçı CANLI SKOR (Bein Sports İZLE Lig TV)

Bursaspor:2 Beşiktaş:1

CANLI ANLATIM

52 ' Oğuzhan'ın ara pasında Talisca hareketlendi ancak top kaleci Harun'a kadar geliyor.

50 ' Bursaspor maçın ikinci yarısına daha hareketli başlayan taraf oldu.

49 ' Kullanılan serbest vuruşta Titi rakibine faul yaptı. Oyun Beşiktaş atağıyla devam edecek.

48 ' Bursaspor sol kanattan serbest vuruş kazandı.

46 ' Hakem düdüğü çaldı ve ikinci yarı başladı.

Hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45 ' Delarge attı! Bursaspor 2-1 öne geçti

45 ' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.

43 ' Tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle Quaresma 3. kez korner kullanamadı. Halil Umut Meler oyunu durdurdu, yardımcı hakemlerini yanına çağırdı! Bursasporlu futbolcular, taraftarlarla konuşuyor.

39 ' Pepe ile Yusuf Erdoğan girdiği hava mücadelesinde yerde kaldılar. Oyun iki oyuncunun tedavileri için durdu.

37'Yusuf'un kullandığı kornerde Titi'nin içeri çevirdiği topu Alvaro Negredo kendi ağlarına gönderdi.

35 ' Yusuf Erdoğan'ın kullandığı frikiği Fabri kornere çeldi.

30 ' Bursaspor'da Delarge, Adriano'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

28 ' Kullanılan frikikte Talisca topu üstten auta gönderdi.

26 ' Shehu, Quaresma'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. Beşiktaş kaleyi karşıdan gören bir noktadan frikik kullanacak.

23 ' Kullanılan serbest vuruşta ceza alanına gelen topta Talisca hava mücadelesinde rakibine faul yaptı.

22 ' Beşiktaş sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

20 ' Beşiktaş golü bulduktan sonra oyunu daha fazla rakip yarı alana yıkmaya gayret gösteriyor.

19 ' Savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun sağ çaprazdan yerden pasında Vida'dan seken top kaleci Fabri'de kaldı.

17 ' Kullanılan köşe vuruşunda Bursaspor savunması topu uzaklaştırdı.

16 ' Beşiktaş gole yaklaştı! Oğuzhan ceza alanı önünden vurdu, Harun gole izin vermedi! Korner

13 ' Adriano takımını 1-0 öne geçirdi. Negredo'nun pasında Adriano ceza sahası dışından sağ ayağıyla mükemmel bir gole imza attı.

9 ' Aziz Behich'in ortasında top Stancu'ya gelmeden önce Vida araya girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

8 ' Kullanılan köşe vuruşunda Ekong topu uzaklaştırdı.

7 ' Maçın ilk korneri Beşiktaş'ın! Quaresma korneri atmak için köşe gönderdiğine geldiği sırada Bursasporlu taraftarlar sahaya yabancı madde atmaya başladı.

6 ' Kullanılan serbest vuruşta Delarge vuruşunu yaptı top kaleci Fabri'de kaldı.

5 ' Yusuf Erdoğan sol kanatta yerde kaldı. Bursaspor serbest vuruş kazandı.

4 ' Bursaspor etkili geldi. Aziz Behich sol kanattan çizgiye inerek ortasını yaptı top kaleci Fabri'de kaldı.

2 ' Beşiktaş'ın atağında sol kanattan gelen ortada kaleci Harun çıkıp topun sahibi oldu.

1 ' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı

Bursaspor Beşiktaş maçı canlı izleme bilgileriyle bu akşam oynanacak olan karşılaşmayı HD kalitede canlı izleyebilirsiniz. Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Beşiktaş ve orta sıralarda yer alan Bursaspor'un mücadele edeceği maçta iki takım bu akşam karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 19 karşılaşmada 7 galibiyet,4 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 25 puanla 10.sırada yer alan Timsah, son 19 haftada 10 galibiyet,6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 36 puanla 4.sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde 5 maçtır galibiyet yüzü görmeyen Bursaspor, bugün sahasında karşılaşacağı Beşiktaş’ı mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve Başakşehir ile Alanyaspor mücadelelerinde aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan yeşil-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesinde taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılarak moral bulmak istiyor. Bu akşam 20.00’da Halil Umut Meler'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca bu kritik mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden şifresiz canlı anlatım olarak takip edebilecek ve mücadelenin sonlanması ile beraber de Bursa Beşiktaş maç özeti golleri ulaşabileceksiniz. İşte iki takım hakkında tüm bilgiler ve maçı canlı izleme imkanı...

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

Bursaspor: Harun, Aziz, Titi, Ekong, Barış, Shehu, Badu, Bostock, Yusuf, Delarge, Stancu

Yedekler: Muhammed, Onur, Faty, Grozav, Furkan, John, Kembo, Sinan

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Lens, Negredo

Yedekler: Tolga, Utku, Caner, Fatih, Necip, Tolgay, Mustafa, Love



Süper Lig’de 98. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 98. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 97 karşılaşmanın 45’inde Beşiktaş sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor ise 16 mücadelede 3 puana uzanmayı başardı. 36 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Beşiktaş 9 maçtır yeniyor

Konuk ekip Beşiktaş ligde Bursaspor'a karşı oynadığı son 9 maçta da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. Yeşil-beyazlılar, Beşiktaş’a karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda Pinto, Batalla ve Ferhat Kiraz ile bulduğu gollerle 3-0’lık skorla almıştı.

Bursaspor’da eksik çok

Bursaspor’da sakatlıkları devam eden kaptan Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş ve Ertuğrul Ersoy’un yanı sıra kart cezalısı Mikel Agu, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle son oynanan Alanyaspor müsabakasında görev alamayan Badu’nun da şans bulması halinde sahada yer alabileceği bildirildi.

Bilet satışlarında son durum

Sezon başında 26 bin kombine satan Bursaspor’da, Beşiktaş maçı için satışa çıkarılan 11 bin dolayındaki biletlerden 4 bin 375 adet satıldığı bildirildi. Biletlerin maç saatine kadar tükenmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Bursaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 20. haftasında Bursaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ile devam eden antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Beşiktaş, Bursaspor ile yarın oynayacağı maç için karayolu ile Bursa'ya giderek kampa girecek.

Bursaspor Beşiktaş nasıl canlı izlenir?

Bursaspor Beşiktaş maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Bursaspor Beşiktaş maçı şifresiz izlenebilir mi?

Bursaspor Beşiktaş maçına ait bilgilere aşağıdaki haberler üzerinden ulaşabilirsiniz.

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