Maçtan dakikalar

21. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Oğulcan’ın pasında Erdem, Ahmet İlhan’dan önce kritik müdahale yaparak topu kornere gönderdi.

29. dakikada Deniz’in ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

33. dakikada Oğulcan’ın sağ kanattan ortaladığı topa gelişine vuran Tusznski’nin şutunda Harun müthiş bir kurtarışa imza attı.

36. dakikada Oğulcan’ın sağ kanattan altı pas içerisine yerden ortaladığı topa Ahmet İlhan’dan önce müdahale eden Erdem, mutlak bir golü önledi.

49. dakikada Tusznski’nin sol kanattan altı pas içerisine gönderdiği topa gelişine vuran Oğulcan’ın şutunu Harun kurtardı.

64. dakikada Aziz’in sol kanattan içeriye ortaladığı topta Sercan’ın kafa vuruşu defanstan döndü. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

68. dakikada Jorquera’nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına içerisine giren Batalla’nın pasında altı pas üzerinde topla buluşan Deniz düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

86. dakikada sol kanattan ortalanan topta Kweuke’nin kafa vuruşunda top Sivok’un eline çarpmasıyla karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Kweuke’nin kullandığı penaltıda Harun sağına gelen topu kurtardı.

87. dakikada sol kanattan Özgür’ün içeriye çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Recep, fileleri havalandırdı. 2-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Bahattin Duran xx, Kerem Ersoy xx

Bursaspor: Harun Tekin xxx, Erdem Özgenç x, İsmail Konuk xxx, Tomas Sivok xx, Aziz Behich xx, Merter Yüce xx, Cristobal Jorquera xx (Ricardo Faty dk. 87 xx), Pablo Batalla xxx, Yonathan Del Valle x (Sercan Yıldırım dk. 60 xx), Kubilay Kanatsızkuş x (Josua John dk. 46 xx), Deniz Yılmaz xxx

Yedekler: Mert Günok, Ertuğrul Ersoy, Tomas Necid, Emre Taşdemir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Çaykur Rizespor: Abdoulaye Diallo x, Orhan Ovacıklı xx, Ümit Kurt xx, Mohammed Yakubu x, Marwane Saadane xx, Davide Petrucci x (Recep Niyaz dk. 83 xx), Robin Yalçın x (Leonard Kweuke dk. 68 x), Ahmet İlhan Özek x (Özgür Çek dk. 79 xx), Oğulcan Çağlayan xx, Dhurgham İsmael xx, Patryk Tusznski xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Mehmet Akyüz, Godfrey Oboabona, Emrah Başsan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Deniz Yılmaz (dk. 64 ve 68) (Bursaspor), Recep Niyaz (dk. 87) (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: Aziz Behich, Tomas Sivok (Bursaspor), Dhurgham İsmael, Davide Petrucci, Mohammed Yakubu (Çaykur Rizespor)