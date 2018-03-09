Bursaspor çıkışa geçmek istiyor

Süper Lig’de son oynadığı Kayserispor maçında aldığı 3 puanla 9 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Bursaspor, ligin 25. haftasında yarın Osmanlıspor’a konuk olacak. Ligde 17. sırada yer alan rakibini mağlup ederek çıkışa geçmek isteyen Timsah, galibiyet serisi de başlatmak istiyor.

Süper Lig’de 12. randevu

İki ekip, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte Süper Lig’de 12. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 11 müsabakada taraflar ikişer galibiyet alırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 3-1’lik skorla kazanmıştı. Bursaspor’un gollerini Stancu, Agu ve Aziz Behich kaydederken, Osmanlıspor’un tek golü ise Souleymane Doukara’dan gelmişti.

Bursaspor’un 4 maçtır deplasman galibiyeti yok

Ev sahibi Bursaspor, ligde çıktığı son 4 deplasman maçından puan çıkartamadı. Trabzonspor, Alanyaspor, Akhisarspor ve Galatasaray müsabakalarında sahadan puansız ayrılan Le Guen’in öğrencileri, bu maçlarda yalnızca 3-1 mağlup olduğu Alanyaspor maçında gol sevinci yaşayabildi.

Harun Tekin’in durumu maç saati netlik kazanacak

Yeşil-beyazlılarda 6 Mart tarihinde yapılan antrenmanda sağ dizinde zorlanma meydana gelen kaleci Harun Tekin’in Osmanlıspor maçı kafilesinde yer alacağı ancak forma giyip giyemeyeceğinin maç saati netlik kazanacağı bildirildi.

Bursaspor’da ayrıca Emmanuel Badu, Emre Taşdemir ve Sercan Yıldırım da sakatlıkları nedeniyle Ankara ekibine karşı forma giyemeyecek.

Düdük Barış Şimşek’te

Yarın Osmanlı Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan müsabakayı Barış Şimşek yönetecek. Şimşek’in yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Mehmet Kısal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen.

Mesut Alan

