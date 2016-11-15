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Bursaspor davasında takipsizlik

Bursaspor Başkanı Ali Ay'ın, eski başkan Recep Bölükbaşı ve yönetim ile ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili cumhuriyet savcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Bursaspor davasında takipsizlik

15 Kasım 2016 15:22

Bursaspor’un avukatı Jale Demir, Bursaspor Kulübü eski Başkanı Recep Bölükbaşı ile birlikte 22 kişi hakkında 11 Mayıs Çarşamba günü cumhuriyet başsavcılığına görevi kötüye kullanmak, ihmal ve zimmet suçlarından suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bir klasör halinde yapılan ve Recep Bölükbaşı ile yönetiminin görev yaptığı 16.05.2013-19.01.2016 tarihleri arasındaki yaptıkları icraatlar yer almıştı.

Takipsizlik kararı
Yaklaşık 6 aydır Memur Suçları Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık tarafından 22 sanığın ifadesine başvuruldu. Yapılan inceleme sonucunda 22 sanık hakkında takipsizlik kararı verildi. Bursaspor Kulübü avukatlarının, 15 gün içerisinde Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne giderek karara itiraz edecekleri öğrenildi.

Ahmet Faruk Çabuk
 

Etiketler: Bursaspor


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